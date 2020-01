Košarkarsko darilo ob 40-letnici

Ob priliki praznovanj ob 40-letnici Sklada Mitja Čuk je v torek, 14. januarja, v telovadnici na Rouni potekal košarkarski trening v znamenju zabave, druženja in športa. Na igrišču so se zbrali košarkarji ekipe Sklada Mitja Čuk, ki nastopajo v prvenstvu Bomba in na raznih drugih turnirjih, ter košarkarji Jadrana (C-liga gold) in Kontovela (D-liga). Gojenci openskega društva za socialno promocijo so doživeli enkratno izkušnjo, predsednica Stanislava Sosič Ciuk pa je na koncu oblekla posebno darilo.