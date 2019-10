Laboratorij bodočnosti

Tržaški Kulturni dom je v sredo, 30. oktobra, gostil tržaške dijake in dijakinje, ki so se mudili na četrtem Laboratoriju bodočnosti v organizaciji Združenja slovenskih športnih društev.

V foajeju je najprej potekala tržnica znanja in dobrih praks. Veliko zanimanja so vzbudili izdelki dijakov DTZ Jožefa Stefana, ki so na ogled postavili Teslovo tuljavo, detektor gibanja, ki so ga poimenovali Star wars, binarne ure in napravico Genki, ki beleži podnebne in okoljske podatke in jih pošilja v podatkovno bazo. Predstavniki sežanskega inkubatorja so predstavljali projekt Mitski park. Na ogled je bila še namizna igra Polar Explorers, snovalci start up projekta Fastcast pa so predstavili svojo zamisel za hitrejši kasting.