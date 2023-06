Lipko, priljubljena maskota Eurobasketa 2013 v Sloveniji, je v petek, 26. maja, obiskal telovadnico Savo Ušaj v Nabrežini. AŠD Sokol je namreč gostil pobudo Igriva košarka, ki poteka pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Pestrega in zabavnega športnega dopoldneva se je udeležilo 110 učencev in učenk osnovnih šol Virgil Šček iz Nabrežine, Josip Jurčič iz Devina in Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 iz Zgonika.