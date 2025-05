Dolinki praznik Majenca višek doseže v nedeljo, ko so na njem protagonisti mladi iz vasi – parterji in parterce – z županom in županjo na čelu. V družbi Maje in Erika Biagija, letošnjega županskega para, ki sta tudi brat in sestra, so prikorakali na Gorico in zaplesali pod majem. Majenca je tudi letos privabila v Dolino številno občinstvo.