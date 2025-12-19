Poslovanje Zavoda GO! 2025 bo šlo tudi skozi računsko sodišče

Poslovanje Zavoda GO! 2025 od ustanovitve pa do konca letošnjega leta bodo pod drobnogled vzeli nadzorni odbor novogoriške mestne občine, nato še zunanja revizijska hiša, župan Samo Turel pa mora podati predlog na računsko sodišče, da naj pretrese poslovanje zavoda. Takšne sklepe je na izredni seji, ki je potekala v sredo, potrdil novogoriški mestni svet.

Potreben celovit pregled

Pobudo za izredno sejo je sicer podala skupina dvanajstih svetnikov iz vrst Goriška.si, SDS, Demokratov in ZZP. Opozorili so, da razkritja v Oddaji Tarča ne odpirajo vprašanj zgolj o posameznih svetovalnih pogodbah, temveč razkrivajo način ravnanja pri naročanju storitev, ki, tako svetniki, utemeljeno nakazuje na sistemsko tveganje pri porabi javnega denarja v Javnem zavodu GO! 2025.

Svetniki še opozarjajo, da v takih okoliščinah ni dovolj preverjati zgolj posameznih pogodb, temveč je nujen celovit pregled poslovanja. Mestni svet se je seznanil tudi s pravnim mnenjem, ki ga je naročila novogoriška mestna občina, iz katerega izhaja, da Zavod GO! 2025 pri medijsko izpostavljenih projektih ni kršil veljavne zakonodaje. Predlagatelji izredne seje pa so v zvezi s tem poudarili, da pravno mnenje ni enako reviziji poslovanja medijsko izpostavljenih štirih javnih naročil, in reviziji poslovanja celotnega zavoda, kar je novembra zahteval svet zavoda in ne odgovarja na pomisleke, ki so bili izpostavljeni v oddaji Tarča in v javnosti.