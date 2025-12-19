Roman uvaja bomba, ki je leta 1974 eksplodirala na slovenski šoli v Trstu

Dogajanje je v celoti postavljeno v leto 1974, roman Trst, 1974 se pričenja neke deževne pomladne noči v slovenskem šolskem poslopju v Ulici Caravaggio, pri Svetem Ivanu v Trstu, kjer je eksplodirala bomba. Peklenski stroj so tja nastavili skrajni desničarji, ki so podoben podvig poskusili izpeljati že pet let prej. Prva bomba, postavljena v neposredno bližino slovenskega vrtca, je zatajila in ni eksplodirala. Tista iz leta 1974 je na srečo povzročila le gmotno škodo.

Italijanska knjiga, delo tržaškega pravnika in pisatelja Massimiliana Stefanija, ki je izšla leta 2022, je letos dobila tudi slovenski prevod, pod katerega se je podpisala Veronika Brecelj. Knjigo je izdala tržaška založba Mladika. Prvič so jo 9. decembra predstavili na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani, izdajo knjige je namreč podprlo italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Pretekli četrtek pa so knjižno novost predstavili še v Trstu. V Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan so spregovorili avtor, prevajalka in Gianluca Paciucci, avtor spremne besede h knjigi, ki je obravnaval etnične napetosti in nasilje v Trstu v sedemdesetih letih.