V Ulici Forlanini se je avtomobil prevrnil na streho

V Ulici Forlanini v Trstu je danes nekaj po 10. uri voznik izgubil nadzor nad avtomobilom, ki se je zato prevrnil na streho. Do prometne nesreče je prišlo pri hišni številki 34, se pravi pri Večstopenjski šoli Iqbal Masih, nedaleč stran od krožišča z Ulico Marchesetti. Voznika so prepeljali v katinarsko bolnišnico, po trenutnih podatkih pa naj se ne bi huje poškodoval. Na prizorišču so bili tudi gasilci.

Drugih poškodovanih naj ne bi bilo. Prevrnjeno vozilo pa je vseeno povzročilo nekaj škode in preglavic tudi drugim voznikom, saj je bil v tistem trenutku promet gost in gre za eno izmed glavnih prometnic na obrobju mesta. Lokalni policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, ne izključujejo pa, da je voznik s cestišča zapeljal, ker je s kolesi trčil v »nepričakovano presenečenje« oziroma, da je na cesti bilo nekaj, kar ne bi smelo biti tam.