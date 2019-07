Med Martinščino in Zagrajem plameni »požrli« 2,8 hektarja gmajne

Območje med Martinščino in Zagrajem je v sredo, 24. julija, popoldan zajel požar, ki je v približno treh urah požrl 2,8 hektarja kraške gmajne. Goriški gasilci so več klicev prejeli okrog 15. ure, saj je bilo dim mogoče videti daleč naokrog. »Zagorel je del gozda v bližini posestva Castelvecchio, ognjeni zublji so se začeli širiti pri spomeniku Filippu Corridoniju v smeri proti spomeniku Brigata Sassari,« so nam povedali na goriškem poveljstvu. Spomenik, ki ga je Benito Mussolini leta 1933 posvetil med tretjo soško bitko umrlemu prijatelju Corridoniju, stoji približno na polovici poti med Zagrajem in Martinščino. Ognjeni zublji so se začeli širiti proti Martinščini, na srečo pa je območje in širitev požara zajezila tamkajšnja steza, ki so jo uredili v okviru spominjanja na bitke iz prve svetovne vojne. Glede na to, da se je začel ravno v bližini steze, po kateri se sprehaja več ljudi, je zelo možno, da je požar sprožil odvržen cigaretni ogorek ali da je bil ogenj podtaknjen.