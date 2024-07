Merkeduci in Grediščani spet tekmovali

Minuli vikend je v Doberdobu potekal v znamenju dvobojev med Merkeduci in Grediščani. Na sobotni nogometni tekmi so z zadetkom v zadnji minuti Alana Cadeza zmagali Merkeduci. V petek sta bila v balinanju najboljša Grediščana Lisa Coloni in Kevin Cancian, najboljša je bila sladica Grediščanke Elene Cadez. Za misterja praznika je bil izbran David Ferletič, miss je postala Tina Jarc - oba Grediščana. Merkeduci so zmagali v vleku vrvi med moškimi in ženskami. Ker je bilo v nedeljo slabo vreme, so turnir briškole in tombolo izpeljali v ponedeljek.