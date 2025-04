V Miramarskem gradu in parku so s prenovo starega razpela, ki je bil leta 1900 posvečen pokojnemu Maksimilijanu, in z odprtjem kapelice sv. Kancijana zaključili večletni proces prenove in revitalizacije celotnega območja. Osnutki ambiciozne prenove so se začeli kazati leta 2020, ko je v vsem blišču in sijaju spet zaživel parter parka. Nato je sledila še prenova labodjega jezera, gozda, nadvojvodovega kopališča, rastlinjaka in trga, kjer so nameščeni topovi.