Množičen odhod Italijanov dobil stalno bivališče

Neskončna množica stolov, ki se je tako rada vtisnila v zavest in spomin številnih obiskovalcev Skladišču 18, tudi na novi lokaciji v Skladišču 26 ne more mimo neopazno. Zdaj ni več neurejena masa, potisnjena ob zidove, stoli so v sredini, postali so kot nekakšno impozantno mitsko bitje, negibna priča, ki tiho upa, da bodo življenjske zgodbe Italijanov z Istre, Reke, Dalmacije in Istre le dobile svoj mir. Arhitekt Giulio Polita jih je združil v umetniško inštalacijo. Nov mestni muzej istrske, reške in dalmatinske kulture v drugem nadstropju Skladišča 26 v Starem pristanišču dobiva vse bolj konkretno podobo.