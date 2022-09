Modna revija ITS

Na jubilejni 20. izdaji modnega natečaja International Talent Suppot (ITS), ki se je v soboto, 10. septembra, zaključil z modno revijo, se je pomerilo skupno 24 finalistov iz 14 držav.

Člani žirije so finančno najtežje nagrade poslali v Veliko Britanijo (Charlie Constantinou) za najbolj inovativen projekt, v Belgijo (Lili Schreiber) za najlepšo modno kreacijo in na Japonsko (Yudai & Anna Tanaka) za umetniško delo. Skupno so podelili enajst nagrad, med njimi tudi posebno priznanje modne biblije Vogue, ki je šlo Avstrijki Eve Heugenhauser.