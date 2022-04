Na Goriškem barvali pirhe

Potem ko so v zadnjih dveh letih pirhe barvali »na daljavo« in fotografije objavljali na društvenih socialnih omrežjih, so se letos lahko spet srečali v živo in se zabavali ob ustvarjanju v družbi. Po dveletnem zatišju zaradi pandemije covida-19 so razna slovenska društva na Goriškem poskrbela za tradicionalno barvanje velikonočnih pirhov, ki so se ga vaški otroci še kako razveselili.Pirhe so barvali na sedežu društva Oton Župančič v Štandrežu, v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah (v organizaciji Kulturnega društva Sovodnje), na sedežu kulturnega društva Briški grič v Števerjanu in na kmetiji Sare Devetak na Vrhu, kjer je velikonočno delavnico izpeljalo Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela.