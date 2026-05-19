Nepravilno parkirani avtomobili ovirajo avtobuse

Šoferji prevoznega podjetja APT so na bojni nogi zaradi nepravilno parkiranih avtomobilov, ki ovirajo prehod avtobusov. Goriško občino med drugim že dalj časa opozarjajo na težave na postajališče na koncu Verdijevega korza, ob katerem je zasebna ambulanta za odvzem krvi.

»Mnogi vozniki parkirajo svoje avtomobile kar pred ambulanto, tako da je prehod avtobusov onemogočen. Marsikdaj se izgovarjajo, da so se ustavili le za dve minuti, vendar se to dogaja zelo pogosto, kar nam redno onemogoča, da se med eno vožnjo in drugo malce odpočijemo in oddahnemo, do česar imamo pravico na podlagi naše delovne pogodbe,« poudarja Marco Sosol, deželni koordinator sindikata FILT CGIL za lokalni avtobusni prevoz. Predstavniki sindikatov so že nekajkrat opozorili goriško lokalno policijo na nepravilno parkirana vozila in tudi na avtomobiliste, ki na prošnjo šoferjev, naj premaknejo avtomobil, odgovarjajo z ne ravno prijaznim tonom.

»Če ne bodo našli ustrezne rešitve, bomo zahtevali, da se postajališče premakne; naj se ga pač uredi nasproti pošte ali na Travniku ali pa v Mamelijevi ulici, kjer je nekaj časa že bilo,« poudarja Sosol.