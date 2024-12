Približati sodobno likovno in tudi umetniško obrtniško ustvarjalnost širšemu občinstvu, promovirati umetnike in njihove izdelke ter spodbujati njihovo prodajo. ART Expo, ki je s premikom iz Ljubljane v Trst pridobil oznako international oziroma denominacijo ART Expo Trieste, je zato prvenstveno izložbeno okno, ki vabi obiskovalce do vključno nedelje, 15. decembra, v prostore Magazina 42 na tržaški Pomorski postaji.