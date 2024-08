Na Tabru praznično ob velikem šmarnu

Sreda, prvi dan velikošmarenskega praznovanja na Tabru, je imela močan kulturni pečat. Branka Sulčič je v prostoru ob Marijinem svetišču odprla svojo razstavo Krožna pot po naših gradiščih. Na panojih je predstavila značilnosti kaštelirjev, starodavnih utrdb od Slivnega do Krogelj in v Sloveniji. Sredin večer pa je oplemenitilo petje Tržaškega kvarteta. Jernej Kapun, Alfredo Cibiz, Rado Milič in Dimitri Novak so se predstavili s programom sakralne glasbe, na orglah jih je spremljal Riccardo Cossi. Četrtkovo slovesno bogoslužje na dan Marijinega vnebovzetja je daroval tržaški nadžkof, msgr. Enrico Trevisi. Popoldne pa je maševal Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za slovenske vernike v zamejstvu in po svetu. Na dan sv. Roka, zavetnika župnije Repentabor, pa bo nastopila godba iz Nabrežine, ki bo s pesmijo drevi sklenila tridnevni praznik, na katerem niso manjkale niti domače dobrote in kraški kuhani štruklji.