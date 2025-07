V četrtek, 24. julija, zvečer, je na dvorišču Marijinega svetišča na Tabru zaživela druga izvedba repentabrskih Noči vina. Niz je lani zaživel kot deželna prireditev zveze Mest vina FJK, letos pa je postala državni projekt. Vinarjem iz Repna in s Cola so se letos pridružili tudi gostinci in pridelovalci od onstran meje, iz vasi, ki so zgodovinsko del območja Repentabra.