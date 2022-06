Na vrhovskem kresu tudi petje in kruh

Na Vrhu je po dveh pandemskih letih v ponedeljek zvečer spet zagorel svetoivanski kres. »Domači večer« v priredbi Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela je potekal na Largi, zemljišču blizu vhoda v vas. Dogodek je bil vključen v Junijske večere Občine Sovodnje. Poleg domačinov se je dogodka udeležilo kar nekaj obiskovalcev iz bližnjih krajev, ki so lahko uživali v res sproščenem poletnem vzdušju. Nastopila sta otroški pevski zbor Etko Mužetko in Mladinska pevska skupina Vihar, oba iz domače vasi; prvega je vodila Rada Vižintin, drugega pa Mateja Černic. Zbrane je pozdravila predsednica PD Vrh sv. Mihaela Karen Ulian, ki je izrazila zadovoljstvo, da so končno lahko spet priredili kresovanje, saj ga zaradi pandemskih razmer v zadnjih dveh letih niso mogli organizirati. Pred prižigom kresa pa je publika prisluhnila še pogovoru med Giulio Cernic in Janino Cotič, lastnico sovodenjske pekarne Cotič, ki je spregovorila o svoji ljubezni do kruha in različnih mok.