Judoistka Andreja Leški, jadralec v formuli kite Toni Vodišek in rokometašice ŽRL Mlinotest Ajdovščina so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2024, ki jo že enajsto leto izbiramo v enotni kategoriji športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, spletna stran Slosport.org, regionalni RTV center Koper Capodistria in Primorske novice.

Najboljši športniki in ekipe v letošnjem letu so nagrado prejeli v četrtek, 19. decembra, na slavnostni prireditvi v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Prireditev sta organizirala Programski oddelek slovenskega deželnega sedeža RAI in ZSŠDI. Za režijo je poskrbel operativni tajnik športne krovne organizacije ter radijski voditelj Evgen Ban, ki je tudi vodil nagrajevanje.

Športni novinarji so letos prvič podelili posebni nagradi paralimpijskima športnikoma, namiznoteniškemu igralcu Krasa Matteu Perenzanu (ŠK Kras), ki je bil v Parizu zlat ter Dejanu Fabčiču iz Hrašč pri Podnanosu, ki se je letos iz Pariza vrnil z bronastim odličjem. Z ukrivljenim lokom ga je osvojil v mešanem paru z Živo Lavrinc.