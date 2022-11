Minuli konec tedna je na Opčinah in v športni dvorani Allianz Dome v Trstu, kjer so potekale finalne tekme, potekala prva izvedba mednarodnega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup 2022. Jadranovi organizatorji so privabili nekatere izmed najboljših evropskih klubov. Zelo kakovostni turnir je bil namenjen starostni skupini U16. Zmago so slavili mladi košarkarji Real Madrida, ki so v nedeljskem finalu ugnali Orange1 Bassano. Tretji je bil milanski Armani, četrta rimska Stella Azzurra, na peto mesto se je uvrstila Barcelona, na šesto Bayern München, na sedmo ljubljanska Cedevita Olimpija, na osmo pa beograjski Partizan.