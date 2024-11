V katastrski občini Boljunec so postavili table z ledinskimi imeni zapisanimi v narečju. Njihovo predajo namenu je v soboto, 16. novembra, vaška skupnost pozdravila s slovesnostjo, glasbo in besedo. Govor so zaupali domačinu in raziskovalcu vaške zgodovine, zlasti jezikovne, Vojku Slavcu. S skupnimi močmi je vaška skupnost ustvarila 45 tabel.