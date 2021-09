Novi gost naravoslovnega muzeja

V paleontološko sekcijo tržaškega Naravoslovnega muzeja je dospel Bruno, edini polkrožno fosiliziran dinozaver na svetu. Našli so ga v arheološkem najdišču v Ribiškem naselju, po plasteh kamenja se podoba dinozavra krivi za celih 180 stopinj. Da bi v muzeju novemu gostu priskrbeli udobno lokacijo, so paleontološko sekcijo povečali in priredili njegovemu prihodu. V sredo je prenovljeni oddelek predstavila kustosinja paleontološkega oddelka v Naravoslovnem muzeju Deborah Arbulla, Fabio Bacchia pa je razložil potek izkopavanj fosila. Obiskovalce so pozdravili tudi občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, odgovorna za mestne muzeje in knjižnice Laura Carlini Fanfogna ter Simonetta Bonomi, ravnateljica Zavoda za varstvo kulturne dediščine v deželi Furlaniji - Julijski krajini.

Novinca naravoslovnega muzeja so arheologi našli med izkopavanji v letih 1998 in 1999. Takrat so na raziskovalnem območju Ribiškega naselja pravzaprav iskali dinozavra Antonia, ki je v paleontološko sekcijo tržaškega muzeja prispel že leta 2004. Med izkopavanjem so v kamnitem bloku, za katerega so arheologi mislili, da morda skriva fosilizirano želvo, odkrili podobo dinozavra, manjkala pa sta mu del repa in glava, ki sta ostala v drugih plasteh kamenja.