Novoletna voščila kriških kolednikov

Na dan svetih treh kraljev je v Križu vselej posebno praznično, saj je čas za tradicionalno koledovanje po vaških ulicah, ki ga prireja Združenje staršev vrtca Just Košuta in osnovne šole Alberta Sirka. Otroci, njihovi starši, tete, nonoti in drugi spremljevalci so se zbrali že ob 11.30 pred cerkvico sv. Roka, od koder so jo v spremstvu harmonikarja Matije Čoka in domačih pevk skupine Kriške ribice mahnili v vas, kjer so potrkali in pozvonili na vsa vrata.