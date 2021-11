V Tržaški kmetijski zadrugi v obrtni coni med Domjom in Krmenko je v soboto živahno ropotala torklja. Kljub revni letini, so oljkarji odnašali domov vsaj kakšen liter olivnega olja. V prostorih zadruge, kjer med drugim nudijo celo vrsto domačih proizvodov, pa so prodajalci strežili s kozarčki pridelanega olja.