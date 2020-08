Obudili tradicijo prevoza čupe

Čupo, izdelano iz debla, ki ga je hranil krajevni jus, so ob praznovanju sv. Roka prepeljali od Babčeve domačije do Kulturnega doma Igo Gruden. Prisotne so nagovorili predsednik ŠD Sokol Pavel Vidoni, devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta in občinski ter deželni svetnik Igor Gabrovec, predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič, predsednik domačega Jusa Nabresina Gemainde Igor Zadnik in predsednik Razvojnega društva Merišče iz Merč Ivan Žiberna, ki ima velike zasluge za to, da se je obudila tradicija prevoza čupe. Blagoslov je podelil domači župnijski upravitelj Karlo Bolčina.