Počastili so Primorsko in njen praznik

Več kot tisoč nastopajočih je na lipiškem hipodromu v soboto počastilo praznik priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica na državni proslavi je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Kulturni program so sooblikovali Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod taktirko Pie Cah, združeni primorski pevski zbori, združeni pevski zbori kraško-brkinskih osnovnih šol, združeni pihalni orkester Krasa in Brkinov pod vodstvom Neže Jelušič, kantavtorji Iztok Mlakar, Drago Mislej - Mef in Tinkara Kovač, skupina Špatula, primorske plesne šole, primorske mažoretke, primorski taborniki in skavti, Padalska šola Paranoia in Lipiška jahalna šola.