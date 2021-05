Odkrivanje kulturne dediščine v Nabrežini in pri Sv. Ivanu

Dnevi italijanskega sklada za okolje FAI ponujajo vsakič priložnost, da odkrijemo kaj novega v zvezi s kulturno dediščino v naši bližnji okolici. 15. in 16. maja sta bila na Tržaškem v ospredju nabrežinski kamen in svetoivanski park. V prvem primeru so si obiskovalci ogledali kraške kamnoseške delavnice in druge znamenitosti, povezane z gospodarsko dejavnostjo, ki že stoletja zaznamuje te kraje. Pri Sv. Ivanu pa so se (tudi pod vodstvom dijakov slovenskih višjih srednjih šol) seznanili z zgodovino in značilnostmi kraja, ki je dolga leta gostil ogromno psihiatrično bolnišnico.