Po dveletni temeljiti prenovi so v petek, 28. aprila, ponovno odprli miramarski gradič. Možno si ga bo ogledati le z vodenim obiskom. V pritličju sta dnevna soba in jedilnica, v katerih je še mogoče občudovati originalne okraske na stenah in naslikan strop. V prvem nadstropju pa so štiri sobe, vsaka v svojem slogu.