V tisočerici delegatov tudi trije Slovenci

Socialni teden katoličanov, ki se je zaključil pred dobrim tednom z obiskom papeža Frančiška, je bil poseben izziv za več kot tisoč delegatov iz vse Italije, ki so v Starem pristanišču v manjših skupinah razglabljali o demokraciji, sociali in migracijah ter nasploh o ranljivih skupinah. Kot smo poročali, so bili med množico delegatov tudi trije tržaški Slovenci. Tomaž Simčič in Neža Kravos sta zastopala škofijo, Ivo Jevnikar pa Slovensko prosveto.

Delegati so na Socialnem tednu, ki je nosil naslov V srcu demokracije, vsak dan prisluhnili odlomku iz Svetega pisma, iz katerega so socialne implikacije osvetlili teologi in teologinje. Nato so poslušali še dva strokovna referata, sledilo pa je delo po skupinah, v katerih je sodelovalo po dvajset delegatov. »Strokovna razmišljanja in pogovori v skupinah so bili zelo uglašeni s socialnim naukom Cerkve, kakor ga posreduje papež Frančišek, še predvsem v encikliki Vsi smo bratje. V ospredju je bila kriza demokracije v svetu, odnos do okolja, migracije, premostitev zapiranja vase in zaupanje v drugačnost kot edina pot sožitja v globaliziranem svetu,« je izpostavil Simčič.

»Razveselilo me je, da se tudi v Cerkvi in na različnih družbenih področjih aktivirajo ljudje, ki jim je mar za aktualne in pomembne teme, kot je demokracija,« pa je povedala Neža Kravos. »V veliko veselje mi je bilo, da so bile delavnice sestavljene v zelo sodobnih oblikah, če ne celo eksperimentalnih,« je še dejala. Vse odgovore so delegati sproti pisali v posebno aplikacijo. Kot je razložil Jevnikar, je bila metoda dela v skupinah zelo hitra, saj so morali s pametnimi telefoni označiti, katera misel jih je najbolj nagovorila.

