Odslej Stadion Viktorja Sulčiča

V soboto so v Križu odprli preurejeno nogometno igrišče in ga poimenovali po domačinu, mednarodno priznanem arhitektu Viktorju Sulčiču. To bo odslej nosilo ime Stadion Viktorja Sulčiča. Ob prisotnosti številnih vaščanov, prijateljev, političnih in športnih osebnosti so slavnostno prerezali trak, s čimer so uradno odprli igrišče. Na tribuni je klub v sodelovanju s KD Vesna tudi priložnostno postavil razstavo o Sulčiču.

Ob tem pa je v soboto na prenovljenem igrišču stekel tudi prvi mednarodni nogometni turnir Viktorja Sulčiča za kategorijo U16.