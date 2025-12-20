Na Kremenjakovem koledarju tokrat jameljske »kantine«

Fotografiral je enajst jameljskih »kantin«. Nekaj kleti je sodobnih, zgradili so jih v zadnjih desetletjih, druge so starejše in v svoji notranjosti hranijo neprecenljive spomine na nekdanje čase.

Kulturno društvo Kremenjak je stenski koledar za leto 2026 posvetilo jameljskim »kantinam«, ki jih je v svoj objektiv ujel domačin Igor Croselli. Društvo Kremenjak ga je sicer že lani zaprosilo za sodelovanje pri pri pripravi koledarja za letošnje leto. »Lani smo imeli malo časa na razpolago, tako da smo koledar za letošnje leto sestavili s fotografijami Doberdobskega jezera, ki sem jih večinoma hranil v svojem arhivu. Vsak mesec je dobil fotografijo jezera, ki je bila posneta ravno v tistem mesecu ... Po pripravi lanskega koledarja sem odbornikom društva Kremenjak predlagal novo temo: jameljske kantine. Predlog so sprejeli kmalu zatem, nakar sem se dela lotil letošnjega avgusta,« je pojasnil Igor Croselli, ki je v poldrugem mesecu obiskal več jameljskih družin in naposled fotografiral enajst kleti v vasi. Nekatere so novejše, saj so jih zgradili v zadnjih desetletjih, druge so stare in so jih v skalo kopali na roko.

Rezalnik z zanimivo zgodbo

»Naletel sem na cel kup predmetov, ki spominjajo na nekdanje življenje v vasi. Na več kot sto let staro vitrino, na staro orodje ... Zanimiva je zgodba starega rezalnika znamke Beker. Po drugi svetovni vojni ga je iz druge roke iz Nabrežine kupil France od Rože, ki je takrat odprl trgovino v Jamljah. Potem jo je prevzel moj sosed, naposled jo je kupil še moj oče in smo jo uporabljali v družinski osmici, kasneje sem jo prodal drugemu domačinu, tako da rezalnik še naprej ostaja v vasi,« je razložil Igor Croselli.

Stenski koledar so predstavili med četrtkovo društveno božičnico, v katero je uvedel predsednik Kremenjaka Gabrijel Pahor. V imenu doberdobske občine je navzoče nagovorila odbornica Giulia Cernic. Sledil je nastop harmonikarskega orkestra Kremenjak in pevcev, nekaterih harmonikarjev in moškega pevskega zbora Skala iz Gabrij. Stenski koledar je na voljo pri društvenih odbornikih, dobiti ga je mogoče tudi pri Igorju Croselliju (tel. 340-9722510).