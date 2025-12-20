VREME
DANES
Sobota, 20 december 2025
Iskanje
Varnost

V tržaškem pristanišču novodobno branje registrskih tablic

Tržaška pristaniška uprava in tržaška kvestura sta uradno sklenili sporazum za upravljanje novega digitalnega nadzornega sistema

Valentina Sancin |
Trst |
20. dec. 2025 | 9:32
    V tržaškem pristanišču novodobno branje registrskih tablic
    Podpis sporazuma (KVESTURA)
Dark Theme

Tržaška pristaniška uprava in tržaška kvestura sta včeraj uradno sklenili sporazum za upravljanje novega digitalnega nadzornega sistema za branje registrskih tablic vozil, ki vstopajo in peljejo po pristanišču. S podpisom so protokol potrdili predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo, kvestorica Lilia Fredella in vodja pomorske obmejne policije Eddi Stolf.

Povezani z Neapljem

Ta je pojasnil, da je sistem v Italiji že marsikje razširjen na največjih in najpomembnejših varnostno občutljivih območjih. Dodal je, da je videonadzorni sistem digitalnega prebiranja tablic povezan z operativnim centrom v Neaplju, od koder potujejo informacije neposredno do tržaške policije. V pristanišče pripelje dnevno veliko število vozil. Novi sistem dovoljuje, da se vstopi sproti preštejejo in nadzorujejo ter da se podatki uporabijo v primeru preiskave in preverjanja skladnosti podatkov.

Pripomore pa tudi k zaščiti pred kriminalnimi dejanji, katerih tarča je lahko večji poslovni sistem. Informacije potujejo v realnem času z video prenosom posnetkov številnih kamer, ki so postavljene ob vhodih in izhodih v pristanišče ter na drugih lokacijah, ki jih niso želeli razkriti. Protokol urejuje upravljanje podatkov, ki se iz pristaniških sistemov prelijejo v policijski digitalni sistem, obenem pa obvezuje policijo, da redno nadzoruje premike v pristanišču.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: