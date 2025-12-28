Okrogla obletnica obmetavanja z jabolki

V spomin na mučeniško smrt svetega Štefana, ki so ga v Jeruzalemu kamenjali pred dvema tisočletjema, so se tudi letos mladi Boljunčani na štefanovo obmetavali z jabolki. Glavne junakinje lučanja so mlada neporočena dekleta iz vaške dekliške. Pred prihodom na vaški trg izberejo »frejlo«, dejansko vodjo, ki bo skupino zastopala do naslednjega štefanovega. Ker je ime izbranke do zadnjega neznano, so simbolični prizor kot vsako leto začela z namigovanjem na metanje jabolka, da ne bi takoj razkrila, kdo je letošnja izbranka, ki prva zaluča jabolko. Po treh lažnih metih je sadež z rok kot prva spustila mlada domačinka Anja Glavina.