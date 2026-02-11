»Novinarski krožek ne cenzurira dogodkov«

»Novinarski krožek ni organiziral dogodka, ki ga je kritiziral deželni predsednik Fedriga. Le gostili smo predstavitev knjige. Odbor krožka oceni predloge za dogodke, vendar se ne spušča v njihovo vsebino in ne izvaja cenzure, temveč občinstvu prepušča, da si o vsebini ustvari lastno mnenje.«

Tako se je Pierluigi Sabatti, predsednik tržaškega Novinarskega krožka, za Primorski dnevnik odzval na besede predsednika deželne vlade FJK. Massimiliano Fedriga je v svojem včerajšnjem govoru na proslavi na bazovskem šohtu ob dnevu spomina na fojbe in eksodus namreč napadel krožek, češ da »zanika oziroma zmanjšuje grozote fojb«. Nanašal se je na predstavitev knjige tržaškega zgodovinarja Sandija Volka Samo ker so bili Italijani? Ponarejeni spomin. Prvih dvajset let podeljevanja priznanj »infojbirancem«, ki sta jo založba Kappa Vu in društvo Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia priredila v dvorani krožka na Korzu Italija (v jutrišnjem Primorskem dnevniku). Fedriga je predavateljem očital, da »ne nagajajo eni politični opciji, temveč uničujejo prihodnost vseh ljudi, ki živijo na tem območju«.

»Sandi Volk je zgodovinar, pa če je to Fedrigi všeč ali ne. Njegova knjiga temelji na zgodovinskih strokovnih raziskavah,« je še povedal Sabatti.

Polemiko je, resnici na ljubo, pred Fedrigo zanetil že tržaški novinar in vojni poročevalec Fausto Biloslavo. V dnevniku Il Giornale je ravno pretekli petek, 6. februarja, objavil kolumno, v kateri je Novinarski krožek označil za »leglo skrajne levice in ne novinarjev«. Napadel je organizatorje omenjene predstavitve knjige, krožku pa obenem očital, da redno gostuje izključno nasprotnike ustavne reforme pravosodja, ne pa tudi njihove podpornike. »To ni res. V sredo, 18. februarja, bomo gostili predavanje pravnikov, ki podpirajo reformo,« je bil jasen Sabatti in za 28. februarja napovedal tudi dijaško debato o pravosodni reformi z mladino tržaškega liceja Carducci-Dante.