Zlata kolajna tudi za italijanski moški par

Italijanska sankača Emanuel Rieder in Simon Kainzwaldner sta osvojila zlato kolajno na tekmi parov. Ponovila sta uspeh rojakinj Andree Vötter in Marion Oberhofer, ki sta manj kot uro prej osvojili olimpijski naslov med ženskami. Rieder in Kaizwaldner sta z izjemno drugo vožnjo (po prvi so bili tretji) za 68 tisočink sekunde ugnala Avstrijca Thomasa Steua in Wolfganga Kindla, tretje mesto sta osvojila Nemca Tobias Wndl in Tobias Arlt (+ 0,090). S prvega mesta po prvi vožnji sta na končno šesto padla Američana Marcus Mueller in Ansel Haugsjaa (+ 0,207), ki sta se uvrstila tik pred drugi italijanski par, ki sta ga sestavljala Ivan Nagler in Fabian Malleier (+ 0,218). Italija je tako osvojila še četrto zlato kolajno in skupno trinajsto na letošnji izvedbi zimskih olimpijskih iger