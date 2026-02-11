Tretja zlata kolajna za Italijo

Sankačici Andrea Vötter in Marion Oberhofer sta Italiji priborili tretjo zlato kolajno na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Na stezi Eugenio Monti v Cortini d'Ampezzo sta Južnotirolki slavili na preizkušnji ženskih parov. V seštevku dveh voženj sta za 120 tisočink sekunde ugnali Nemki Dajano Eitberger in Magdaleno Matschina. Bronasto kolajno sta si okrog vratu nadeli Avstrijki Selina Eigle in Lara Michaela Kipp. Zlati italijanski sankačici sta v obeh vožnjah dosegli najboljši čas, po prvi pa sta za nemškim parom vodili le za 22 tisočink.

Na olimpijski stezi je zdaj v teku preizkušnja moških parov. Po prvi vožnji sta na tretjem mestu italijanska sankača Emanuel Rieder in Simon Kainzwaldner, ki za vodilnim ameriškim parom zaostajata le za 17 tisočink sekunde.