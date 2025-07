V domu Andreja Budal v Štandrežu so se zaključile Olimpijade med vasmi, na katerih se je pomerilo preko 250 tekmovalcev in tekmovalk vseh starosti. Letošnje izvedbe (druge po vrsti, potem ko je prva potekala leta 2023) se je udeležilo deset ekip (Štandrež, Štmaver-Svetogorska četrt-Placuta-Podgora, Poljane, Števerjan, Rupa-Peč, Oslavje, Gabrje, Vrh, Doberdob-Jamlje in Sovodnje). Fotografirala sta Marino in Eva Marsič.