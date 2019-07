Openski poletni večeri sprehajanja, nazdravljanja in nakupov

Openci in drugi obiskovalci, so v petek do poznih večernih ur uživali na Openskih poletnih večerih ob začetku sezonskih razprodaj.

»Mislim, da smo lahko zadovoljni - ljudi je bilo veliko, ponudba je bila raznolika in zadovoljila je tako odrasle kot otroke,« je dogodek ocenila predsednica openskega trgovskega konzorcija Nadia Bellina. Šah, napihljiva igrala in lego za otroke, starodobna vozila, glasba v živo, nastop Cheerdance Millenium in seveda »motorni pločevini« prepovedane ulice - to je recept za uspeh. Bellina je seveda priznala, da so ob takih prireditvah vsakič najbolj polni bari in lokali - v baru Tabor se je ljudi trlo tudi na dvorišču, pri Vatti so namestili mize tudi na cesto, picerije so pokale po šivih.