Osmičarji so imeli za veliko noč polne roke dela

»V nedeljo smo dočakali večji obisk kot lani, danes pa pričakujemo, da bo nabito polno,« je včeraj zjutraj povedal Damjan Coretti, ki vodi osmico v Lonjerju.

Čeprav je osmica pač osmica in v njej ponujajo bolj domačo, drugačno izkušnjo kot pa denimo v restavraciji, so tudi osmičarji uvedli rezervacije. »Drugače enostavno ne gre. Na začetku so bile starejše stranke zaradi tega malo razočarane. Dejstvo pa je, da rezervacije omogočajo boljšo organizacijo in strežbo,« je pojasnil Coretti. Dodal je še, da sprejemajo domačine in Tržačane, med njihovimi gosti pa je tudi veliko Avstrijcev. Zato so letos uvedli tudi cenik v nemškem jeziku.

Da se tuji turisti podijo tudi po Krasu, so nam potrdili v proseški osmici U kutu. »V teh dneh nas obiskujejo Avstrijci, Čehi in Slovaki,« je navedel Žarko Bukavec. Čeprav privablja tudi turiste, pa osmica ne postaja turistična atrakcija, ampak ohranja svojo pristnost, je zagotovil osmičar.