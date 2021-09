Okoljevarstveno gibanje mladih Petki za prihodnost je v petek, 24. septembra, na Ponterošu priredilo miren protest. Z besedo in glasbo so prisotne opozarjali na hitro segrevanje Zemlje. Še sedem let 302 dni in 20 ur nas ločuje od katastrofe, so med drugim opozarjali in pozivali, da investiramo v našo prihodnost z okoljem prijaznimi dejanji.