Na odru Kosovelovega doma v Sežani je bil v nedeljo protagonist ples. Plesalke in plesalci društev Rdeča zvezda iz Saleža in GeA danza iz Trsta so ob koncu sezone poskrbeli za zaključno prireditev, ki je v dveh terminih do zadnjega napolnila dvorano. Občinstvu so se predstavili s koreografijami na temo muzikala, gostja je bila plesalka Chiara Isler.