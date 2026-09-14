Ekipa ZSŠDI osvojila turnir Dobrodošli doma

Prejšnji konec tedna se je delegacija ZSŠDI, ki sta jo vodila operativni tajnik Igor Tomasetig in podpredsednica Maja Peterin, udeležila dvodnevnega športno-rekreacijskega srečanja Dobrodošli pri nas v Pliberku in Globasnici na Koroškem v Avstriji. V petek ob prihodu so se v spremstvu predstavnikov Slovenske športne zveze udeležili Pliberškega jormaka, kjer so si, v Svaveji uti društva Edinost, lahko ogledali koncert znane slovenske rock skupine Siddharta. Na soboto se je na nogometni zelenici v Globasnici odvijal nogometni turnir 7x7. Turnirja so se poleg ekipe ZSŠDI udeležili Koroški Slovenci, Slovenci na Madžarskem in Slovenci na Hrvaškem. Igrali so po sistemu vsak proti vsakemu. Na koncu so Slovenci v Italiji zmagali na vseh treh tekmah in po treh letih prevlade Koroških Slovencev ponovno osvojili pokal. Koroški Slovenci so bili drugi.

Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov se je srečanje zaključilo na skupnem kosilu in druženju na Pliberškem jormaku.