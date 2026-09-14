Kje bodo v tem tednu na Tržaškem merili hitrost?

Tržaški lokalna policija sporoča, da bodo od danes (ponedeljka, 14. septembra do nedelje, 20. septembra, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na Miramarskem drevoredu, Repentabrski ulici (Opčine) in na Ulici Carnaro.

Namen lokalne policije ni kaznovati, temveč doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne, so sporočili. Zato bodo vsak teden preventivno napovedovali lokacije, kjer bodo merili hitrost.