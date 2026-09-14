VREME
DANES
Ponedeljek, 14 september 2026
Iskanje
Lokalna policija

Kje bodo v tem tednu na Tržaškem merili hitrost?

Lokalni policisti želijo zagotoviti večjo varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu

Spletno uredništvo |
Tržaška |
14. sep. 2026 | 9:26
    Kje bodo v tem tednu na Tržaškem merili hitrost?
    Merilnik hitrosti (LOKALNA POLICIJA TS)
Dark Theme

Tržaški lokalna policija sporoča, da bodo od danes (ponedeljka, 14. septembra do nedelje, 20. septembra, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na Miramarskem drevoredu, Repentabrski ulici (Opčine) in na Ulici Carnaro.

Namen lokalne policije ni kaznovati, temveč doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne, so sporočili. Zato bodo vsak teden preventivno napovedovali lokacije, kjer bodo merili hitrost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: