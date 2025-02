Barkovlje od ponedeljka, 3. februarja, povezuje s Trstom in njegovim južnim predmestjem mestni avtobus št. 19, in sicer iz Ulice Puccini pri pokopališčih, do Trga 11. septembra. Vozi med drugim po Starem pristanišču. Vožnjo po podaljšani progi je ujel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi.