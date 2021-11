V četrtek, 25. novembra, sta ZSŠDI in ZKB na Opčinah tridesetič podelila nagrado Šport in šola za dijake višjih srednjih šol na Tržaškem in Goriškem, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem tudi vidne rezultate na športnem področju. Nagrajence je najprej pozdravil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, slavnostni govor pa je imel nekdanji nagrajenec in odbojkar ter danes novinar Primorskega dnevnika Danjel Radetič.