Poletni center Pikapolonica ugasnil dvajseto svečko

V športnem centru Zarja v Bazovici je bilo v petek posebno živo in veselo: poletni center Pikapolonica je namreč praznoval svojo 20-letnico. Študijski center Melanie Klein je ob tej priložnosti organiziral prav posebno praznovanje, ki je potekalo v znamenju znanstvenih, umetniških in športnih delavnic za otroke.

Veliko zanimanja je vzbudila delavnica »norih znanstvenikov« tržaškega sinhrotrona, kjer so otroci lahko s pomočjo tekočega dušika izdelali sladoled. Preko vode in koruznega škroba so spoznali tudi newtonske in ne-newtonske tekočine, iz slike na ekranu pa so morali ugotavljati, kaj se nahaja pod mikroskopom. Z napravo za vakuum so še opazovali vpliv pritiska zraka na balon in sladke penice. Na sporedu so bile še številne druge zanimive aktivnosti.