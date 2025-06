Pomerili so se slovenski minikošarkarji s Tržaškega in Goriškega

V soboto, 7. junija, je v Nabrežini potekala že tradicionalna Trofeja ZSŠDI v minibasketu, ki dejansko zaznamuje tudi konec športne sezone in začetek poletne v znamenju kampov. Turnir za vse slovenske klube s Tržaškega in Goriškega je organizirala košarkarska komisija ZSŠDI v sodelovanju z AŠD Sokol, ki je minikošarkarje gostilo na svojih dveh igriščih.

Nastopalo je skupno devet ekip. V mlajši konkurenci (U9) se se pomerili Sokol, Bor deklice, Bor dečki, Dom in Polet/Kontovel. Štiri pa so bile ekipe v starejši konkurenci (U11): Sokol, Bor, Breg in Polet/Kontovel.