Praznik osvoboditve z Rock Partyzani

Ob spomeniku v Dolini, kjer so poimensko imenovani domačni, padli za svobodo, so 25. aprila množičo proslavili dan osvoboditve. Pod okriljem Občne Dolina so nastopili združeni pevski zbori in skupine, ki delujejo na občnskem ozemlju, ter združeni godbi na pihala. Prisotne so nagovorili župan Aleksander Coretti, podpredsednik VZPI-ANPI Alessandro Pollio Salimbeni in tržaški zgodovinar Štefan Cok. Praznovanje se je po proslavi nadaljevalo s kulturnim programom v bližnji telovadnici Silvana Klabjana, kjer so zbori nastopili tudi posamezno, praznik pa je zaključl večrni koncert benda RockPartyzani.