Sončno vreme je bilo v nedeljo, 6. oktobra, kot nalašč za prijeten sprehod med stojnicami in hišami v Dragi, kjer so se vrstile številne prireditve, delavnice, predavanja in degustacije, ki so pritegnile številne obiskovalce. Praznik v Dragi so tudi letos priredil vaščani, ki so odprli svoja dvorišča, v sodelovanju z dolinsko občino in številnimi društvi. Na sporedu so bili nedeljski sejem z delavnicami, sprehodi, predavanji, odprtimi domovi ter veliko drugega.