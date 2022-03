Predali namenu prenovljeni vrtec v Gabrovcu

Na prvi dan pomladi so v Gabrovcu uradno predali namenu prenovljene prostore občinske stavbe, v kateri domuje otroški vrtec Večstopenjske šole Nabrežina. Projekt obnove je nastal leta 2019. Dela so gladko stekla leta 2020, ko so tehniki preverili protipotresno varnost stavbe in jo priredili veljavni zakonodaji. Zamenjali so okna in zunanja vrata, nato pa poskrbeli še za izolacijo pročelja in namestitev fotovoltaične elektrarne ter hibridnega ogrevanja, ki kombinira delovanje toplotne črpalke, fotovoltaične elektrarne in kotla na zemeljski plin. Zaključili so z manjšimi posegi za izboljšavo protipožarne varnosti in dostopnosti stavbe.